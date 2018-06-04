Разбившийся в Волгоградской области мотодельтаплан взлетел без разрешения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Воздушное судно, пилот которого погиб при крушении в Калачевском районе Волгоградской области, работало без разрешения на полеты, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного СУ на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, полет не был санкционирован", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что разбившееся воздушное судно - мотодельтаплан МД-50 ВГ, а не легкомоторный самолет СП-30, как сообщалось ранее.

Авария произошла около 05:00 по московскому времени в понедельник в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области при опылении полей. Пилот 1942 года рождения, управлявший дельтапланом, погиб.

Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.