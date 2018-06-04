Детский омбудсмен предложила централизовать закупки лекарств для детей с редкими заболеваниями

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила централизовать закупки лекарств для детей с редкими заболеваниями.

"Мы проработали этот вопрос с соответствующими ведомствами и выработали предложения о необходимости централизации закупочных процедур, так как разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно велика", - заявила Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Уполномоченный отметили, что централизация закупок позволит "не только сэкономить средства, но и приобрести для гораздо большего числа детей лекарственные препараты".

"Дефицит сегодня составляет более 8 миллиардов рублей", - сказала она.

Кузнецова отметила, что в настоящее время в РФ более 8 тысяч детей с редкими заболеваниями, при этом только 30 субъектов страны на 100% закрыли запрос на лекарственные препараты для таких детей.

Детский омбудсмен также предложила создать группу, которая бы проработала возможность российского производства необходимых детям препаратов.