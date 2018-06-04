Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что почти во всех российских министерствах и ведомствах есть нарушения по исполнению госпрограмм.

"Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения - где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления", - сказал Кудрин, слова которого приведены в стенограмме встречи на сайте Кремля.

Глава Счетной палаты добавил, что по результатам прошлого года десять материалов уже направлены в прокуратуру. В целом за 2017 год в результате работы Счетной палаты открыто 35 уголовных дел.

Кроме того, Кудрин пообещал, что Счетная палата будет следить за исполнением "майского" указа президента.

"Но сейчас я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей Вашего указа в мае этого года и государственных программ, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей", - сказал Кудрин на встрече.

"Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат - это станет ключевым направлением работы Счетной палаты", - сказал глава СП.

В свою очередь президент высоко оценил профессиональные качества нового председателя Счетной палаты и выразил надежду, что его отношение к делу "очень бы помогло в достижении конечного результата, ради которого мы все работаем".