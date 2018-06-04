В России

Семь центров по переработке опасных отходов создадут в РФ к 2024 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России планируют до 2024 года открыть семь межрегиональных центров по переработке опасных отходов, сообщили в пресс-службе Минприроды. Соответствующие планы были озвучены в понедельник на совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Участники совещания обсудили создание единой системы управления опасными отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор - госкорпорация "Росатом".

По словам Кобылкина, основной принцип предлагаемого механизма - "утилизируй сам, или, в случае отсутствия мощностей, передай для утилизации федеральному оператору".

Он отметил, что переработкой опасных отходов (ртутных ламп и элементов питания) в рамках расширенной ответственности могут заняться их производители и импортёры. При этом если у производителей отсутствуют необходимые мощности по переработке опасных отходов, то эти функции выполнит государство на средства экологического сбора.

По словам Кобылкина, такое решение позволит избежать появления новых "горячих" экологических точек, таких как полигон опасных отходов "Красный бор" в Ленинградской области.

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Теги: Минприроды, Росатом
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