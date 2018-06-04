На ЕГЭ по истории и химии обошлось без сбоев и утечек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Единые государственные экзамены по истории и химии прошли штатно, задания в интернет до экзамена не попали, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ-2018 прошли в рабочем режиме, без сбоев и утечек контрольных измерительных материалов", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее школьники уже написали географию, информатику, а также обязательный экзамен по математике базового и профильного уровней. Все испытания завершились, по данным Рособрнадзора, без сбоев и утечек заданий в интернет.

Единые государственные экзамены по химии и истории прошли в понедельник. Планировалось, что их напишут порядка 227 тыс. российских школьников и выпускников прошлых лет.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории подали 133 тыс. человек, из них почти 131 тысяча - выпускники этого года, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора. Таким образом, этот экзамен выбрал каждый пятый участник основного периода ЕГЭ. Экзаменационная работа состоит из 25 заданий, на них отводится 3 часа 55 минут. Минимальная оценка для поступления в вуз - 32 балла.

При этом химию сдают порядка 94 тыс. человек - это 14% участников основной волны ЕГЭ. Экзамен длится 3,5 часа, с собой на испытание, помимо ручки и паспорта, можно взять непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 36.

Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 20 июня, добавили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля. На экзамены зарегистрировалось 731 тыс. человек, из них 645 тыс. - выпускники этого года. Это на 28 тыс. больше, чем в прошлом году (703 тыс., 617 тыс. соответственно). Самые массовые экзамены пройдут 6 июня (русский язык) и 14 июня (обществознание).