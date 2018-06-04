В России

Генпрокуратура проверит соглашение о Западном скоростном диаметре в Петербурге

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ проверит соглашение о строительстве и эксплуатации Западного скоростного диаметра между администрацией Петербурга и подрядчиками.

С просьбой проверить соглашение на соответствие закону в ведомство обратился лидер партии Сергей Миронов. По мнению "эсеров", заключенное соглашение было заведомо невыгодным для города.

"Главная претензия справедливороссов состоит в том, что, по закону, договор должен был быть оформлен как концессионное соглашение, а не в виде соглашения о государственно-частном партнерстве, так как в первом случае сделка регулируется федеральным законодательством, а во втором может быть оформлена по правилам, установленным регионом", - сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Справедливая Россия".

"Ваше обращение (...) принято к производству. По данному обращению организована проверка", - отмечается в ответе Генпрокуратуры, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Ранее представители "Справедливой России" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга неоднократно просили раскрыть соглашение по ЗСД, однако Смольный отказывал в предоставлении документа.

Проект Западного скоростного диаметра реализовался в рамках соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автодороги, заключенного между Санкт-Петербургом, АО "ЗСД" и выбранным по итогам конкурса партнером - ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС), сформированным банком ВТБ и Газпромбанком.

Кредиторами проекта являются ВЭБ, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, ЕБРР, ЕАБР. В рамках концессии МСС получили право на эксплуатацию в течение 30 лет всей трассы ЗСД.

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Теги: Петербург, ЗСД
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