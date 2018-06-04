Адвокат Сущенко допустил его обмен на арестованного в Киеве журналиста Вышинского

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в РФ, могут обменять на главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Сейчас, после прозвучавшего приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом", - заявил Фейгин журналистам в понедельник

"Насколько, мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство высказывает в отношении Романа Сущенко", - сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что обмен Сущенко на Вышинского "зависит от Москвы, а не от Киева".

Вместе с тем ранее в СБУ опровергли планы обмена журналиста Вышинского.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли защита добиваться выдачи Сущенко для отбывания наказания на Украину, Фейгин пояснил, что "в отношении этой категории лиц Конвенция о выдаче для отбывания наказания не работает".

В понедельник Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Руководитель "РИА Новости Украина" Вышинский был задержан в Киеве в середине мая, позже его арестовали. Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене.