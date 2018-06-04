В Ростове-на-Дону на площади 200 кв. м загорелся мусор

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пожарные Ростова-на-Дону тушат возгорание мусора на левом берегу Дона, сообщили агентству "Интерфакс" в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Возгорание мусора произошло на улице 2-я Луговая, площадь пожара - 200 квадратных метров, подразделения пожарных уже там работают", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пожарах на мусорных полигонах в Подмосковье. В частности, на мусорном полигоне "Съяново-1" в Серпуховском районе Подмосковья 28 мая были выявлены многочисленные очаги возгорания. 30 мая на свалке был введен режим чрезвычайной ситуации. 1 июня загорелась закрытая свалка "Часцы".