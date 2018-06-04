Участник ДТП с автобусом в Екатеринбурге лишался прав за пьяное вождение

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД ранее трижды привлекали за нарушение правил дорожного движения водителя Daewoo Nexia, ставшего участником ДТП с автобусом в Екатеринбурге, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в июне 2015 года был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии", - отметил Горелых.

По его словам, мужчина был лишен водительских прав на 18 месяцев и оштрафован на 30 тысяч рублей. "По некоторым данным, он работал на том же предприятии, откуда и автобус", - отметил Горелых.

Он добавил, что во вторник полиция и прокуратура проведет на предприятии тщательную проверку.

Кроме того, Горелых заявил, что на участке трассы, где произошло ДТП, полностью восстановлено движение.

Между тем, как сообщает Ространснадзор, в связи с ДТП ведомство намерено выйти в прокуратуру с инициативой провести внеплановую выездную проверку в отношении перевозчика "Форт-транс", которому принадлежит автобус.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в понедельник столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia. По данным горздрава, пострадали 26 человек, госпитализированы 24, в том числе трое несовершеннолетних. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщали, что водительDaewoo Nexia отказался от прохождения медицинского освидетельствования.