В России

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Приговор Роману Сущенко, закон о контрсанкциях и приглашение Ким Чен Ына в Россию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

- Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Под них может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

- Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили посетить Россию в сентябре этого года, его ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

- Владимир Путин объяснил, почему его встреча с Дональдом Трампом никак не может состояться. Всему виной внутриполитическая борьба в США, считает российский президент.

- Двое пилотов авиакомпании "Победа" лишились работы за попытку отправиться в рейс в нетрезвом виде

- Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Марией Шараповой.

- В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы. По предварительным данным, виновником аварии был водитель легковушки.

- Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца частного американского музея русских икон, который обвиняется в невозвращении в Россию культурных ценностей. Однако в музее Андрея Рублева, который предоставлял иконы для выставки, заявили, что все экспонаты давно вернулись в Россию.

- Власти Саудовской Аравии начали выдавать женщинам водительские права.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
 Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
 Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
 Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублейПодробнее
 Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам
Наиболее острые проблемы решаются сразуПодробнее
 РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкцияхВ РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Приговор Роману Сущенко, закон о контрсанкциях и приглашение Ким Чен Ына в Россию Подробнее

SocGen заплатит более $1,3 млрд штрафов в США и Франции

Определилась соперница Шараповой по четвертьфиналу "Ролан Гаррос"

ФК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Фарфаном

В Саудовской Аравии женщине впервые выдали водительские права

Сенатор Назарбаева предложила создать азиатский "шенген"

Водитель машины, столкнувшейся с автобусом в Екатеринбурге, был пьян

Фотохроника 4 июня

Фотохроника 4 июня6 фото

ФАС продлила срок предписания Tele2 по внутрисетевому роумингу

УЕФА наказал "Зенит" проведением матча без зрителей

УЕФА наказал "Зенит" проведением матча без зрителейПоводом для наказания стало поведение болельщиков, позволивших себе, в частности, расистские кричалки; ЦСКА оштрафован на 20 тыс. евро Подробнее

В музее Андрея Рублева сообщили о возвращении всех икон с выставки в США

Ранее сегодня суд в Москве заочно арестовал владельца частного музея из США за невозвращение ценностей Подробнее

В Подмосковье началось строительство первого мусоросжигательного завода

Новый премьер Испании не включит в правительство членов поддержавшей его "Подемос"

Участник ДТП с автобусом в Екатеринбурге лишался прав за пьяное вождение

На заводе "РусАла" в Карелии сообщили о работе "на склад" из-за санкций

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru