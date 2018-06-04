Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд приговорил гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

- Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Под них может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

- Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили посетить Россию в сентябре этого года, его ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

- Владимир Путин объяснил, почему его встреча с Дональдом Трампом никак не может состояться. Всему виной внутриполитическая борьба в США, считает российский президент.

- Двое пилотов авиакомпании "Победа" лишились работы за попытку отправиться в рейс в нетрезвом виде

- Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Марией Шараповой.

- В ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы. По предварительным данным, виновником аварии был водитель легковушки.

- Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца частного американского музея русских икон, который обвиняется в невозвращении в Россию культурных ценностей. Однако в музее Андрея Рублева, который предоставлял иконы для выставки, заявили, что все экспонаты давно вернулись в Россию.

- Власти Саудовской Аравии начали выдавать женщинам водительские права.