Помощник госсекретаря США обсудит визовые вопросы во время поездки в Москву

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по консульским вопросам Карл Риш в ходе визита в Москву обсудит с представителями МИД РФ вопросы, связанные с консульской защитой и американскими визами, сообщили в посольстве США.

"Находясь в России, помощник госсекретаря Риш проведет двусторонние консультации со своими визави в МИД России по вопросам, связанным с консульской защитой и визами США", - сказала "Интерфаксу" пресс-атташе американской дипмиссии Андреа Калан.

Кроме того, она подтвердила, что Риш откроет новый консульский отдел посольства США в Москве.

Весной МИД РФ обвинил Вашингтон в визовой блокаде России - в частности в том, что пилоты и бортпроводники "Аэрофлота" не могут получить визу, из-за чего прямое авиасообщение между странами может быть прервано. Тогда же стало известно, что официальный срок ожидания визового собеседования, был увеличен Вашингтоном до 250 дней.