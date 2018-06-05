В Госдуму внесен законопроект о возврате скидки на оплату штрафа при задержке почты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, который устанавливает, что 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы должен восстанавливаться, если копия постановления о штрафе поступила по почте позже этого срока, сообщает сайт правительства РФ.

"Законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров во вторник.

Законопроект подготовлен МВД России во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой гражданина Юрия Рейнхиммеля. Он рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 30 мая.

Статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания РФ.