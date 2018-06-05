Россияне оказались самокритичны по поводу своего уровня владения русским языком

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Каждый десятый совершеннолетний россиянин уверен в своем высоком уровне знаний русского языка, а около 60% респондентов считают необходимым повысить свой уровень грамотности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

"Большинство участников опроса оценивают свои знания по русскому языку выше среднего: каждый второй (50%) ставит себе оценку "4", каждый десятый (12%) - "5". Молодежь, в сравнении со старшим поколением, склонна к завышению своих баллов: среди 18-34-летних "отлично" себе ставят 20%, среди 60-летних и старше - 7%", - сообщают социологи.

Для сравнения ВЦИОМ привел данные, согласно которым 10 лет назад вариант "хорошо" выбирали 40%, "отлично" - 9%. На "тройку", по их собственному признанию, родной язык знают 35% граждан в возрасте от 18 лет и старше.

"Радует здоровая самокритика: более половины респондентов (58%) сказали, что хотели бы повысить свой уровень грамотности. Интересно, что молодежь от 18 до 34 лет, чаще других ставящая себе "отлично", при этом активнее соглашается с тем, что ей требуется "подтянуть" свои знания (71-72%), тогда как люди пенсионного возраста в большинстве своем (56%) не видят в этом необходимости", - отмечают социологи.

Скрепы победили

Более половины россиян (56%) считают, что норму современного русского языка определяют языковеды и правила, прописанные в словарях. Несогласие с этой позицией, как выяснили социологи, выражает треть граждан (33%) - по их мнению, современный язык скорее должен ориентироваться на общепринятые в разговорной речи слова и выражения. "Представители младших возрастных групп чаще склонны ориентироваться на прописные правила (69% в группе от 18 до 24 лет), чем старшее поколение (41% среди 60-летних)", - сообщили в социологическом центре.

"Консервативная волна десятых годов, связанная с поиском новой российской идентичности в нашем общем прошлом, в духовных и исторических скрепах, а не в ускоренном сближении и интеграции с Западом, отразилась и на филологии. Язык - важнейший элемент идентичности, и борьба за его чистоту и правильность, абсолютно невозможная в переломных девяностых, сегодня пользуется поддержкой большинства граждан", - отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Говорить нужно не так, как удобно и привычно, а так, как предписано учебниками и филологами, - такая точка зрения и более созвучна современному политическому моменту, и более распространена в обществе. Особенно интересно, что хотели бы лучше говорить по-русски прежде всего самые молодые респонденты, в то время как старики, обычно более консервативные, учиться русскому хотят существенно реже", - сказал Федоров, слова которого приводит пресс-служба ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос, приуроченный к Пушкинскому Дню (Дню русского языка) был проведен 30-31 мая среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.