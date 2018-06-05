Минкурортов Крыма сочло летние цены на авиабилеты в регион необоснованно высокими

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Высокие цены на перелет в Крым вредят курортному имиджу полуострова, заявляет республиканское министерство курортов и туризма. "Стоимость авиаперелета в Крым является необоснованно высокой для граждан России и вредит имиджу полуострова как основному курортному направлению для отдыха россиян в летний период", - сообщает ведомство во вторник.

Министерство заявляет о постоянной работе с федеральными органами власти "по разработке и реализации мер", направленных на снижение стоимости пассажирских авиаперевозок в Крым.

Отмечается также, что стоимость авиаперелетов по популярным направлениям в Крым остается на уровне прошлого года.

В частности, минимальная цена билета из Москвы в Симферополь и обратно в июне составляет 12,4 тыс. руб., в июле - 20,6 тыс. руб., в августе - 15,6 тыс. руб.

Билеты из Санкт-Петербурга по тому же направлению обойдутся в среднем на 4-5 тыс. дороже.

Минимальная стоимость прямого авиаперелета по направлению Екатеринбург - Симферополь-Екатеринбург составляет 34,8 тыс. руб. в июле и 27,4 тыс. руб. - в августе.

Поездка из Казани в Крым в июле и августе - примерно, 21 тыс. рублей.

Цены на перелет из Ростова-на-Дону колеблются от 11,8 тыс. руб. до 13,8 тыс. рублей в "экономе".

"На официальных сайтах авиаперевозчиков имеются авиабилеты в Крым в свободной продаже по всем направлениям", - утверждает министерство.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров. Это объясняется открытием Крымского моста и ростом в 1,5–2 раза аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту таким образом намерены вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал. Авиакомпании, в свою очередь, заявляют об увеличении цен на билеты.