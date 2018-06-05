В Томске пьяный водитель автобуса катал 30 детей на экскурсии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Томские автоинспекторы задержали водителя рейсового автобуса, который управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

"Сотрудники ГИБДД остановили автобус Kia Granbird, перевозивший 30 детей по экскурсионному маршруту. При проверке документов инспекторы заметили у водителя признаки опьянении, экспертиза это подтвердила", - говорится в пресс-релизе.

Полицейские выяснили, что во время движения цифровой тахограф, установленный в автобусе, был отключен, а карта водителя не была вставлена в прибор.

В отношении водителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по статье 11.23 КоАП РФ (за нарушение установленных правил использования тахографа).