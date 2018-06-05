Свердловские депутаты отменили прямые выборы мэра Нижнего Тагила

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли в трех чтениях законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Заксобрания.

"За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов, против - четыре депутата", - сказал собеседник агентства.

Этот законопроект был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Он предусматривает, что представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам отбора.

Нижний Тагил является вторым по величине городом в Свердловской области, здесь расположен ряд крупных предприятий, в том числе "Уралвагонзавод".

- Муниципалитет оставался единственным городом в Свердловской области, где сохранялись прямые выборы мэра.

- 28 мая президент России Владимир Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области, так как Владимир Печеный ушел в отставку с этого поста. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.

- В апреле депутаты Заксобрания региона приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Вскоре мэр Евгений Ройзман подал в отставку, заявив, что не собирается принимать участие во внесении в городской устав этих изменений.