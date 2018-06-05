Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пожар, начавшийся во вторник в казанском торговом центре "Порт", угрожает второму этажу здания.

"Возгорание произошло на первом этаже. Происходит распространение огня на второй этаж. Площадь пожара на 12:00 составляет 200 кв.м.", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС России по Татарстану.

На место пожара приезжал мэр Казани Ильсур Метшин, он ознакомился с ситуацией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службы главы города.

Информация о задымлении в ТЦ поступила в службу спасения в 8:22. Загорелся первый этаж ТЦ, пожарные эвакуировали из него 20 человек. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют 319 человек и 74 единицы техники. Из-за того, что район, в котором начался пожар, маловодный, воду для борьбы с огнем привозит коммунальная техника.

Государство. В Казани в торговом центре случился пожар, тушат уже несколько часов



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"Порт" - это оптово-розничный торговый центр в Казани, состоящий из нескольких корпусов. Расположен на окраине города, на улице Оренбургский тракт, 158. В нем находятся торговые ряды предпринимателей, торгующих одеждой, обувью и товарами для дома. На цокольном этаже корпуса "А" расположен магазин "Ашан", в новом третьем корпусе находится магазин "Агат".