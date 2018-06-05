В Госдуму внесен законопроект о замене военных кафедр в вузах едиными учебными центрами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило заменить существующую структуру военной подготовки в вузах, включая военные кафедры, едиными военными учебными центрами. Распоряжение кабинета министров о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры", - говорится в справке к распоряжению.

Отмечается, что целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.

В справке поясняется, что в настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.

"Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов", - отметили в правительстве.

"С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки - военные учебные центры", - пояснили там.

Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах".

"Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", - сказал Шойгу 29 мая на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

При этом он отметил, что Минобороны продолжает открывать в учебных заведениях новые военные кафедры: "В прошлом году открыли пять в Центральном федеральном округе, по три - в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах и одна кафедра - в Дальневосточном округе".

Шойгу отметил, что вместе с членами Общественного совета при Минобороны РФ были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы. Шойгу подчеркнул, что подобной системы нет ни в одной стране бывшего СССР. "Он (проект) показал свою максимальную эффективность. С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", - заявил министр.