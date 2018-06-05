Адвокат осужденного за шпионаж украинца Сущенко обжаловал приговор

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в РФ, обжалован, сообщил во вторник "Интерфаксу" его защитник Марк Фейгин.

"Сегодня была подана апелляционная жалоба в Верховный суд России через Мосгорсуд на приговор Роману Сущенко", - сказал Фейгин.

По его словам, сам Сущенко также подал апелляционную жалобу на приговор.

"Дело Сущенко"

- О задержании Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве стало известно в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже, суд санкционировал его арест.

- Адвокат Фейгин в ходе процесса утверждал, что Сущенко, являвшийся парижским корреспондентом агентства "Укринформ", в России во время задержания находился по личным делам - навещал родственников.

- Накануне Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Процесс по делу проходил в закрытом режиме (дело имеет гриф "совершенно секретно"), поэтому суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

- В Киеве задержание Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.

- По мнению Фейгина, его подзащитного могут обменять на задержанного в Киеве главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.