Комитет Госдумы отклонил идею Милонова регистрировать детей в соцсетях с разрешения родителей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник рекомендовал отклонить законопроект о запрете детям младше 14 лет регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей. Соответствующую инициативу внес на рассмотрение нижней палаты депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия").

Милонов предложил дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей "Особенности регистрации в социальной сети физических лиц". Согласно законопроекту, детям до 14 лет можно будет завести страницу в соцсетях только после письменного разрешения родителей или опекунов.

За невыполнение требований предлагалось ввести штраф: для граждан - от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Согласно предложенным поправкам, смена пароля от аккаунта в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, допускается только его законными представителями.

В пояснительной записке к проекту закона Милонов сообщил, что его инициатива призвана оградить несовершеннолетних от посягательств на их жизнь, здоровье и нравственность при пользовании интернетом. Кроме того, она должна выступить средством профилактики правонарушений, совершаемых самими несовершеннолетними.

"В свете недавних событий в ряде российских школ, где произошли вопиющие акты насилия по отношению к сверстникам и учителям, совершенные несовершеннолетними, находящими под влиянием соответствующих групп в социальных сетях, актуальность мер, предлагаемых настоящим проектом федерального закона представляется чрезвычайной", - заявил депутат.

Милонов также выразил мнение, что внесение корректив в законодательство создаст дополнительные барьеры для тех, кто изнутри страны или вне ее стремится оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в РФ посредством анонимных манипуляций в соцсетях.

Кроме того, данный законопроект предусматривает, что перед тем, как завести аккаунт, гражданин будет обязан представлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, для подтверждения ФИО и возраста, а также согласие на обработку его личных данных.

Данный законопроект Милонов внес в январе 2018 года после нескольких нападений в российских школах. В апреле прошлого года депутат вносил похожий законопроект, который предписывал регистрироваться в соцсетях по паспорту, а также запрещал пользоваться ими детям младше 14 лет. 9 июня 2017 году профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить этот законопроект.