"Арктическая ложбина" принесла в центральную Россию холод, ветер и дожди

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Температура на 4-6 градусов ниже нормы и дожди ожидают жителей центральной части России во вторник и среду, сообщили в Гидрометцентре.

"Погода предстоящих дней в центре европейской России будет определяться тропосферной ложбиной, вытянувшейся из Арктики. Это обеспечит преобладание в регионе прохладных воздушных масс, проникающих с севера. Температура будет отставать от климатической нормы на 4-6 градусов. Пройдут кратковременные дожди", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Гидрометцентра России во вторник.

Как уточняется в сообщении, 6 июня в Центральном федеральном округе (ЦФО) пройдут дожди, местами скорость ветра вырастет до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов, днем от 9 до 16 градусов, на юге - до 21 градусов.

7 июня будут лишь кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит от 0 до 7 градусов, местами будут заморозки до - 3 градусов, днем будет 11 - 17 градусов, на юге - опять же до 21 градусов.

8 июня в северной половине Центрального федерального округа под влиянием циклона с центром над Вологодской областью пройдут дожди, ветер усилится до 12-17 м/с, в отдельных районах ожидается гроза. На остальной территории преимущественно без осадков, но ветрено. Преобладающая температура воздуха ночью 3...10 градусов, днем 18...24 градусов, на севере 10...17 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о прохладной погоде в середине рабочей недели - особенно холодными в столице будут вторник, среда и ночь на четверг.