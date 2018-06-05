В деле о российских иконах оказалось два фигуранта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В деле о невозвращении в Россию культурных ценностей кроме заочно арестованного накануне владельца частного американского "Музея русской иконы" Гордона Лэнктона обвинение предъявлено бывшему директору частного московского одноименного музея Елене Князевой. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Уголовное дело в отношении Князевой было выделено в отдельное производство и в мае прошлого года направлено в суд, который в декабре вернул его прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Лэнктону и Князевой вменяется вывоз из РФ 16 икон для экспонирования с октября 2009 года по октябрь 2014 года в США на выставке под названием "Из России с любовью", проходящей в частном одноименном музее в Клинтоне. По оценке экспертов, считает следствие, общая стоимость вывезенных икон составляет порядка 26 млн рублей.

В Пресненском суде Москвы "Интерфаксу" эту информацию подтвердили, отметив, что соответствующее решение судьи Татьяны Васюченко вступило в законную силу в феврале этого года.

Как отмечается в постановлении суда, Князева обвиняется в том, что "в составе организованной группы совершила невозвращение на территорию РФ культурных ценностей, то есть невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ". По версии следствия, в конце 2015 года иконы должны были быть возвращены в Россию, но в итоге предоставлены выставочному таможенному посту Московской таможни так и не были. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года.

Согласно обвинительному заключению, реализуемый Князевой преступный план предусматривал, среди прочего, создание частного некоммерческого учреждения, поиск помещения на территории Москвы под видом осуществления музейной деятельности, приискание культурных ценностей, получение в государственных органах свидетельств на право временного вывоза культурных ценностей, получение в органах исполнительной власти разрешений о продлении сроков временного вывоза культурных ценностей, невозвращение на территорию РФ в установленный срок ранее вывезенных культурных ценностей.

В ходе судебного разбирательства, судом установлены препятствия, которые невозможно устранить в ходе разбирательства. Так, например, у суда вызвала сомнение правильность квалификации преступления, вменяемой Князевой, экспертное заключение стоимости и времени создания икон.

Так, например, "по заключению экспертов от 2009 года икона "Сошествие в ад" была создана в конце 16-начале 17 века" и оценена в 200 тысяч рублей. По заключению экспертов на следствии, представленная им на исследование икона была создана в 20 веке и стоит 50 тысяч рублей. В тоже время по заключению экспертов от 2009 года икона "Евангелист Матфей" была создана в 19 веке и оценена в 40 тысяч рублей, а по заключению экспертов на следствии икона создана в первой половине 16 века и стоит 3,5 млн рублей.

Князева находится под подпиской о невыезде.

Как стало известно накануне, Лэнктону МВД заочно предъявило обвинение по статье 190 УК РФ (Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как уточнил источник, православные иконы, являющиеся культурной ценностью и достоянием народов России, были переданы во временное пользование столичному музею из частных коллекций для экспонирования в США.

Среди вывезенных икон - "Святой Николай", "Евангелист Матфей", "Образ иконостас", "Воскресение Христово", "Рождество Богородицы", "Спас Нерукотворный" и другие.