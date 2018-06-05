Экс-премьера Киргизии арестовали по делу о коррупции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков решением суда арестован в рамках уголовного дела о коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, 5 июня Первомайский районный судом Бишкека изменил меру пресечения Исакову на содержание в СИЗО до конца следствия.

Исаков был взят под стражу после очередного допроса в ГКНБ, ранее он находился под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на $386 млн было возбуждено после январской аварии на станции, в результате которой несколько дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения. При расследовании уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.