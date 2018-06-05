СПЧ попросил Колокольцева проверить задержание в Москве инвалида-аутиста

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ во вторник обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой о проведении служебной проверки из-за задержания 27 мая столичными полицейскими молодого человека с аутизмом.

С жалобой на поведение полицейских в СПЧ обратились родители пострадавшего, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В частности, мать юноши в обращении на имя главы СПЧ Михаила Федотова писала, что ее сына, инвалида-аутиста с детства, душили в отделении полиции. "Завязывали ему рот и голову его футболкой, отчего на руках и ногах их сына остались обширные гематомы, и у него постоянно держится высокое давление", - говорится в сообщении СПЧ.

В своем обращении правозащитники предлагают организовать для правоохранительных органов специальные тренинги по работе с людьми, имеющими особенности в развитии.

Ранее в СКР заявили, что проверят действия столичных полицейских.

В конце мая в Москве полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который вел себя на улице странно и кричал. На замечания полицейских он не реагировал, бросил в стражей порядка свой велосипед. Поскольку мужчина активно сопротивлялся полиции, на него надели наручники и доставили в дежурную часть ОМВД России по району Метрогородок.

"В дежурной части территориального отдела полиции мужчина продолжал громко кричать и вести себя неадекватно. В отдел прибыла мать задержанного и попыталась его успокоить, однако ей это не удалось. Сотрудниками полиции было принято решение о вызове бригады скорой помощи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД. Молодого человека позже передали бригаде скорой помощи и поместили в психиатрическую клиническую больницу N4 им. П.Б. Ганнушкина.