Экс-владелец "Хромой лошади" опроверг сообщения о своем избиении сотрудниками колонии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетила во вторник в колонии бывшего владельца пермского клуба "Хромая лошадь" Александра Зака, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию о якобы его избиении сотрудниками ИК-11.

Местные издания сообщали, что после избиения Зак попал в медсанчасть.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области сообщает, что в беседе с Павловой заключенный опроверг эту информацию, а также написал заявление о том, что "никакие методы физического насилия к нему не применялись".

По словам осужденного, он регулярно получает лечение с ноября 2017 года.

"Жалоб на медицинское обеспечение, условия содержания Зак не предъявил и выразил просьбу по дальнейшему оказанию медпомощи", - уточняет пресс-служба омбудсмена.

Ранее сообщалось, что Зак - бывший владелец кафе "Хромая лошадь", где в 2010 году на пожаре погибло более 150 человек, осужден по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на девять лет и три месяца колонии строгого режима. За время отбывания наказания он сменил пять колоний.

В ИК-11 общего режима (ГУФСИН Челябинской области) отбывают наказание впервые осужденные за совершение средних и тяжких преступлений.