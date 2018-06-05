Додону не разрешили использовать знамя Штефана Великого как государственный символ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии отклонило инициативу президента Игоря Додона о введении "исторического знамени" наряду с государственным флагом страны.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с заседания правительства, кабинет министров во вторник дал отрицательное заключение на законодательную инициативу президента.

В своей инициативе глава государства предложил присвоить знамени Штефана чел Маре (Штефана Великого) образца 1485 года статус "национального исторического символа" и использовать в качестве "исторического знамени", наряду с государственным флагом Молдавии. Флаг представляет собой квадратное полотнище красного цвета, на котором изображена голова буйвола, являющаяся одной из основных частей нынешнего государственного герба Молдавии.

Правительство аргументировало отказ тем, что предложенный проект не вписывается по содержанию в объект регулирования закона о Государственном флаге Молдавии. Кабинет министров также обратил внимание на заключение Академии наук, согласно которому "Штефан Великий под этим знаменем 12 сентября 1485 году воздал дань уважения польскому королю Казимиру IV Ягелло".

"В средневековье термин "дань уважения" означал "присягу вассала на верность своему государю", - отметили ученые.

По их мнению, тем самым, Штефан Великий "унизился" перед польским королем, который позже предал его.

Академия наук предлагает, чтобы "в качестве знамени-символа Штефана Великого и Святого было утверждено знамя, под которым молдавский господарь одержал победу в битве у Байи в 1467 году, или знамя, которое воодушевило княжеское войско и его союзников на бой, в котором пали 120 тысяч воинов Османской империи в битве при Васлуе в 1475 году".

В апреле, когда праздновали День государственного флага, Додон предложил ввести "исторический флаг" страны - наряду с государственным. Он начал раздавать эти флаги своим сторонникам в местных органах власти в районах Молдавии.

В феврале 2017 года президент уже вносил предложение учредить исторический флаг Молдавии и новый праздник - День государственности. Это предложение также было отклонено правительством.