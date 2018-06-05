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Ревнивый житель Удмуртии проехал по подруге трактором

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Житель поселка Первомайский, проехавший по женщине на тракторе, получил пять лет колонии, сообщили в прокуратуре Удмуртии во вторник.

Отмечается, что инцидент произошел в июле прошлого года, женщина сильно пострадала, "утратила трудоспособность, является лежачей больной, на ее иждивении остался несовершеннолетний ребенок".

В ходе следствия мужчина пытался представить все как несчастный случай, сначала говорил о том, что на сожительницу упала береза, а затем - что не заметил ее, когда ехал на тракторе.

Он был признан виновным по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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Теги: Удмуртия
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