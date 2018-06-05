Михаил Ведерников выдвинут от ЕР кандидатом в губернаторы Псковской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Конференция регионального отделения партии "Единая Россия" на альтернативной основе выдвинула кандидатом на должность губернатора Псковской области врио главы региона Михаила Ведерникова, сообщили в региональном отделении партии.

В поддержку Ведерникова высказались 78 партийцев, за руководителя регионального исполнительного комитета партии Игоря Сиротина - 5 человек.

Решение будет направлено для утверждения в президиум генерального совета "Единой России".

Также на конференции принята предвыборная программа регионального отделения партии "Единой России" на выборах губернатора Псковской области.

31 мая региональный парламент назначил губернаторские выборы на 9 сентября. Кандидатов в губернаторы по законодательству нужно выдвинуть с 4 июня по 3 июля.

В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области выдвинуть кандидата на пост губернатора могут только политические партии. Для этого им необходимо провести партийные конференции. На данный момент "Единая Россия", "Партия Роста", "Яблоко", "Партия пенсионеров России" и "Партия свободных граждан" уведомили Избирательную комиссию Псковской области о проведении соответствующих мероприятий.

Также кандидаты в губернаторы должны собрать подписи в свою поддержку - это 7% от общего количества депутатов представительных органов и глав муниципальных образований и 10% от депутатов представительных органов и глав муниципальных районов и городских округов. Кандидаты должны заручиться поддержкой не менее чем в 20 районах и городских округов.