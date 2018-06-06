Ученикам приморской школы заменили грамоты с символикой Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Администрация школы в приморском городе Уссурийске извинилась перед учениками за выданные по ошибке грамоты с символикой Украины.

"Ситуация урегулирована. Учитель по ошибке распечатала грамоты из Интернета, всего три грамоты было. Грамоты изъяли и заменили, извинились", - сообщила в среду "Интерфаксу" представитель управления образования администрации Уссурийска.

Она добавила, что решение о том, объявлять ли взыскание учителю, допустившему ошибку, будет принимать директор школы.

Как сообщалось, накануне в соцсетях появился видеоролик о том, что ученика школы №30 в Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с гербом Украины.