Рогозин договорился с послом США о продолжении сотрудничества в космосе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обсудил на Байконуре перспективы российско-американских отношений в космической отрасли с послом США в РФ Джоном Хантсманом.

"Состоялась рабочая встреча (Рогозина - ИФ) с заместителем администратора НАСА Уильямом Герстенмайером и послом США в России Джоном Хантсманом, на которой стороны выразили надежду на улучшение российско-американских отношений, а сотрудничество в области космоса должно стать одной из основ для их восстановления", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

"Стороны согласились, что необходимо избежать административного давления и политических препон в изучении космического пространства", - отметили в "Роскосмосе".

В сообщении говорится, что российской стороной отмечена важность использования Международной космической станции (МКС) в полном объеме, в том числе как платформы для освоения дальнего космоса, а также важность создания взаимозаменяемых транспортных систем в этих проектах.

"Руководство "Роскосмоса" выразило заинтересованность в изучении опыта НАСА в работе с коммерческими партнерами и частным бизнесом", - заявили в госкорпорации.

Согласно сообщению, состоялись переговоры с делегацией Европейского космического агентства (ЕКА) с генеральным директором Йоханом-Дитрихом Вернером. В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в продолжении работы МКС и дальнейшей реализации проекта "ЭкзоМарс". "Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в проектах по исследованию Луны, как автоматическими аппаратами, так и в пилотируемом варианте", - сообщили в "Роскосмосе".

Помимо этого, Рогозин встретился с генеральным директором Немецкого аэрокосмического центра Паскалем Эренфрондом, с которым обсудил состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества в области изучения космоса, в том числе робототехники, космического приборостроения и космической медицины.

"В беседе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым прошло обсуждение продолжения сотрудничества по проекту "Байтерек" и развитию комплекса "Байконур", а также ряда рабочих вопросов", - сообщили в "Роскосмосе".

Все встречи руководства "Роскосмоса" прошли на космодроме "Байконур" перед запуском транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-09".