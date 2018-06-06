Кусок балкона упал на голову прохожему в Нижнем Тагиле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Житель Нижнего Тагила госпитализирован с травмой головы после того, как на него упал бетонный фрагмент балкона жилого дома, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел во вторник вечером у дома №80 по улице Газетная. Мужчина с травмой головы был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Следственные органы начали доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников управляющей организации, обслуживающей данный дом. По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что данный дом обслуживает ООО "Управление".

"Со слов очевидцев, порывом ветра от козырька пятиэтажного дома оторвало фрагмент карниза, который упал на проходящего мимо молодого человека", - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.

Согласно информации на сайте фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, дом, с которого упал кусок балкона, пятиэтажный, введен в эксплуатацию в 1955 году.