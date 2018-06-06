В России

Россиянам дадут возможность за год выбирать дату регистрации брака

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесет в законодательство изменения, которые позволят молодоженам за год выбрать день регистрации брака, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы сегодня обсудим изменения в законодательство, которые дадут людям лучшие возможности для выбора даты и времени регистрации брака. Сейчас брак регистрируется, кто забыл из присутствующих, ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал госуслуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов", - сказал Медведев на заседании правительства.

По его словам, сложно также контролировать загрузку органов записи актов гражданского состояния. "После вступления изменений в силу люди смогут подать заявление за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определить день. Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно - через портал госуслуг. Конечно, такое нововведение сделает более честной запись на так называемые красивые и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары", - сказал Медведев.

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Теги: Дмитрий Медведев.
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