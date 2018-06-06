Кемеровских чиновников после пожара в "Зимней вишне" проверят на коррупцию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В рамках расследования пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" местных чиновников проверят на коррупцию. Соответствующее поручение отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Руководитель СК "поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Что касается обвиняемых Александра Мамонтова (экс-начальник областного главка МЧС - ИФ) и Григория Терентьева (экс-глава управления ГУ МЧС - ИФ), которые до сих пор не признают свою вину, ссылаясь на нормативные акты МЧС, - следствие получило результаты правовой экспертизы, опровергающие эти доводы", - добавил Петренко.

По ее словам, заключение специалистов подтвердило позицию следствия, что обвиняемые допустили халатность при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности.

25 марта в Торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ), его расследует Главное следственное управление СКР.