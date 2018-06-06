Казанский собор в Петербурге закроют лесами на год

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Фасадные леса в ближайшее время установят на Казанском соборе Петербурга, сообщили в администрации Петербурга.

"ГАТИ выдана разрешительная документация на установку фасадных лесов для проведения ремонтно-реставрационных работ Казанского собора на Казанской площади, д. 2, лит. А. Работы будут завершены 15 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, строительные леса появятся на фасаде Римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте, училищном доме Петра Великого на Петроградской набережной и доме Безобразовой на Сенной площади.

В декабре был объявлен конкурс на реставрацию и воссоздание фасадов и интерьеров Казанского собора, а также декора из естественного камня. Начальная цена контракта составляла 34,5 млн рублей.

Казанский собор в 2011 году отметил двухсотлетие. В связи с юбилеем была начата масштабная реставрация. В частности, специалисты приступили к очистке колонн: были проведены работы в первом ряду, а также на западном портике. В 2012 году проведены ремонт и реставрация фасадов северного портика.

Фасады здания облицованы туфообразным пористым известняком пудостского месторождения. Колонны сложены целиком из каменных блоков. Скульптурный декор (барельефы, капители колонн и пилястр, орнаментальные порезки) выполнен из камня.

В 1799 году император Павел I объявил конкурс на проект нового собора в центре Петербурга. В 1800 году граф Александр Строганов предложил императору проект, созданный архитектором Андреем Воронихиным. Закладка нового храма произошла в 1801 году в присутствии императора Александра I. Строительство было окончено в 1811 году.