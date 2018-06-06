Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
В России

На хлебозавод в Татарстане пришли с обысками после жалобы сотрудников на задержку зарплат

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следователи проводят обыски на Чистопольском хлебозаводе в Татарстане, работники которого пожаловались на невыплаченные зарплаты, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

"Работники предприятия обратились в Следственный комитет с заявлениями о невыплате зарплаты. В настоящее время устанавливается местонахождение руководителя хлебозавода. А на предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении главка. Кроме того, ведутся допросы потерпевших и работников предприятия.

По версии следствия, руководство предприятия, будучи осведомлено о наличии задолженности перед работниками, направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды. "В результате с марта по май 2018 года задолженность по заработной плате перед 206 работниками предприятия составила более 5,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татарстан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
 Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
 Огонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этажОгонь в казанском торговом центре перекинулся на второй этаж
Пожар не удается потушить более четырех часовПодробнее
 Жаров останется главой РоскомнадзораЖаров останется главой Роскомнадзора
Об этом в кулуарах IT-форума заявил глава Минцифры Константин НосковПодробнее
 Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июня

В России после проверок пожарной безопасности закрыли почти 400 ТЦ

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля сократилась до 2 га

Девятиклассники с 2019 года будут проходить итоговое собеседование по русскому языку

Superjet столкнулся с птицами при посадке в Салехарде

На хлебозавод в Татарстане пришли с обысками после жалобы сотрудников на задержку зарплат

Илья Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия"

На МКС отправили "Союз" с очередной экспедицией

В Москве передумали перекрывать Тверскую, Охотный ряд и Моховую улицы 7-10 июня

Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияИсландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мира Подробнее

Глава Совета судей призвал коллег не выкладывать в соцсети фото дорогих покупок

Врачей в Калмыкии будут премировать за обнаружение рака на ранней стадии

Казанский собор в Петербурге закроют лесами на год

В России будут судить бывшего телохранителя лидера "Правого сектора"

Кемеровских чиновников после пожара в "Зимней вишне" проверят на коррупцию

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" открылся после ремонта

Росприроднадзор и полиция начали проверку на Челябинском цинковом заводе

Еврокомиссия поддержала ответные пошлины на импорт товаров из США на 2,8 млрд евро

Мера может вступить в силу уже в июле, после того как будет согласована со странами ЕС Подробнее

Власти Белоруссии задумались об уголовной ответственности за фейки в интернете

Премьер Украины попросил Раду уволить министра финансов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru