На хлебозавод в Татарстане пришли с обысками после жалобы сотрудников на задержку зарплат

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следователи проводят обыски на Чистопольском хлебозаводе в Татарстане, работники которого пожаловались на невыплаченные зарплаты, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

"Работники предприятия обратились в Следственный комитет с заявлениями о невыплате зарплаты. В настоящее время устанавливается местонахождение руководителя хлебозавода. А на предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении главка. Кроме того, ведутся допросы потерпевших и работников предприятия.

По версии следствия, руководство предприятия, будучи осведомлено о наличии задолженности перед работниками, направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды. "В результате с марта по май 2018 года задолженность по заработной плате перед 206 работниками предприятия составила более 5,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).