Девятиклассники с 2019 года будут проходить итоговое собеседование по русскому языку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Итоговое собеседование по русскому языку станет обязательным для учеников 9-х классов школ со следующего учебного года, апробация испытания прошла этой весной и признана успешной, заявили в Рособрнадзоре.

​"Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/2019 года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9)", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно определено, что собеседование состоится во вторую среду февраля. Получившие "незачет" смогут пересдать его в марте и в мае.

В Рособрнадзоре отметили, что при апробации 95% девятиклассников успешно справились с предложенными заданиями и получили "зачет". Тест проводили 13 и 16 апреля, участие в нем приняли 936 тыс. учащихся из 28,5 тыс. школ.

Итоговое собеседование - это устный экзамен, направленный на проверку навыков устной речи. Он состоит из четырех частей: чтения текста вслух, пересказ текста, высказывание на определенную тему и диалог с экзаменатором.

Проходить экзамен девятиклассники будут в своих школах. В проведении собеседования участвует экзаменатор-собеседник и эксперт из числа учителей русского языка и литературы, во время экзамена ведется аудиозапись, а само испытание длится около 15 минут. Результат оценивается на "зачет"/"незачет".