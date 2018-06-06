В МЧС рассказали о трех версиях пожара в казанском ТЦ "Порт"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Три версии пожара в торговом центре "Порт" рассматривают органы дознания МЧС, сообщил в среду на встрече с предпринимателями-погорельцами представитель МЧС.

"Среди рассматриваемых версий - электротехническая, поджог и неосторожное обращение с огнем", - сказал сотрудник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Ильдар Габдуллин.

Как сообщалось, пожар на первом этаже торгового центра произошел во вторник, 5 июня. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек. Первоначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров, на момент ликвидации пожара она достигла 2800 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 367 человек и 84 единицы техники.

Возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности).

"Порт" - оптово-розничный торговый центр в Казани, состоящий из нескольких корпусов. Расположен на окраине города по адресу Оренбургский тракт, 158. В нем торгуют одеждой, обувью, товарами для дома.