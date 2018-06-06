За использование шпаргалок и телефонов с ЕГЭ-2018 удалены уже 400 школьников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Число учащихся, удаленных во время основной волны Единого госэкзамена 2018 года, составляет уже порядка 400 человек, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"На сегодняшний день - порядка 400 человек. За мобильные телефоны - 226, остальные за шпаргалки", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что результаты удаленных с экзамена учащихся будут аннулированы без права пересдачи.

Ранее в среду Кравцов сообщил, что удаленных за шпаргалки и мобильные телефоны на единых государственных экзаменах стало на четверть меньше по сравнению с прошлым годом. "На сегодняшний день мы уже завершаем экзамен по русскому языку, и в целом статистика говорит о том, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом у нас аннулированных результатов из-за мобильных телефонов и шпаргалок", - сказал он.

Он добавил, что в Рособрнадзоре каждый год призывают учеников не испытывать судьбу и рассчитывать только на свои знания, а не на шпаргалку или помощь в интернете.

В конце мая в Рособрнадзоре заверили, что личный досмотр при входе на Единый госэкзамен в целях поиска шпаргалок исключен. При этом в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что школьники проверяются только с помощью металлоискателя на входе в пункт приема проведения экзаменов. Пользование шпаргалками можно отследить благодаря видеонаблюдению - в каждом пункте ЕГЭ работают видеокамеры, большинство из них ведут трансляцию на специальный портал в онлайн-режиме.

Российские школьники сдают в среду самый массовый единый государственный экзамен в этом году - обязательный ЕГЭ по русскому языку. Результаты станут известны не позднее 25 июня.