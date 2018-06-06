Около половины россиян заявили об угрозе появления ядерного оружия у Ирана

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Четверть россиян полагает, что Иран работает над созданием ядерного оружия, при этом почти половина респондентов считает наличие у Ирана такого оружия опасным для России, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 26% россиян считают, что Тегеран в настоящее время ведет разработки ядерного оружия, 22% респондентов полагают, что такие разработки велись раньше, но в настоящее время Иран этим не занимается. 13% опрошенных уверены, что Иран не работает и никогда не работал над созданием ядерного оружия.

При этом две трети участников опроса считают, что появление у Ирана ядерного оружия представляло бы опасность для других стран, а практически каждый пятый респондент (19%) уверен, что это не несет никакой опасности для мира.

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что наличие такого оружия у Ирана означало бы опасность для России, 40% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

При этом более половины россиян (55%) склонны считать Иран дружественным России государством, тогда как 19% респондентов полагают, что политика официального Тегерана носит недружественный для нашей страны характер.

53% опрошенных высказали мнение, что российско-иранское сотрудничество является обоюдовыгодным. 22% респондентов считают, что в сотрудничестве больше заинтересован Иран, а 9% полагают, что развитие отношений нужно, прежде всего, России.

Более трети россиян (34%), что выгоды от сотрудничества с Ираном перевешивают все возможные риски. В том, что рисков от развития отношений с Ираном больше, чем выгодных сторон, уверены более четверти респондентов (28%). Более трети опрошенных (39%) затруднились дать какой-либо ответ по этому поводу.

Опрос был проведен 27 мая среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.