Выставлявшиеся в музее Лэнктона иконы возвращены в Россию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Иконы, вывезенные на выставку в частный Музей русских икон Гордона Лэнктона в США, возвращены в Россию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства культуры РФ.

По данным пресс-службы, "в связи с неисполнением требования министерства культуры РФ все материалы по данному вопросу были направлены" в органы внутренних дел по Москве. "Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России", - заявили в пресс-службе.

Согласно ее информации, "документы на временный вывоз оформлялись частным московским Музеем русских икон, который, по некоторым сведениям, создан при участии Гордона Лэнктона".

"Как такового ущерба удалось избежать благодаря своевременным действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД России", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что данная история - отголоски событий 2015 года, когда Минкультуры "уведомило господина Гордона Лэнктона о необходимости возврата на территорию России икон, вывезенных ранее для экспонирования на выставке "Из России с любовью" в своем частном Музее русских икон, который он открыл в 2006 году в городе Клинтон (США, штат Массачусетс)".

Музей икон в Клинтоне был основан Гордоном Лэнктоном в 2006 году. Обычно там экспонируется его собственная коллекция, насчитывающая более 400 икон.

Как стало известно ранее, Лэнктону МВД заочно предъявило обвинение по статье 190 УК РФ (Невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В деле о невозвращении в Россию культурных ценностей обвинение также предъявлено бывшему директору частного московского одноименного музея Елене Князевой.

Лэнктону и Князевой вменяется вывоз из РФ 16 икон для экспонирования с октября 2009 года по октябрь 2014 года в США на выставке под названием "Из России с любовью", проходящей в частном одноименном музее в Клинтоне. По оценке экспертов, считает следствие, общая стоимость вывезенных икон составляет порядка 26 млн рублей.

Как уточнил источник, православные иконы, являющиеся культурной ценностью и достоянием народов России, были переданы во временное пользование столичному музею из частных коллекций для экспонирования в США.

Среди вывезенных икон - "Святой Николай", "Евангелист Матфей", "Образ иконостас", "Воскресение Христово", "Рождество Богородицы", "Спас Нерукотворный" и другие.