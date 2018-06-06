Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
В России

Выставлявшиеся в музее Лэнктона иконы возвращены в Россию

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Иконы, вывезенные на выставку в частный Музей русских икон Гордона Лэнктона в США, возвращены в Россию. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства культуры РФ.

По данным пресс-службы, "в связи с неисполнением требования министерства культуры РФ все материалы по данному вопросу были направлены" в органы внутренних дел по Москве. "Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России", - заявили в пресс-службе.

Согласно ее информации, "документы на временный вывоз оформлялись частным московским Музеем русских икон, который, по некоторым сведениям, создан при участии Гордона Лэнктона".

"Как такового ущерба удалось избежать благодаря своевременным действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД России", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что данная история - отголоски событий 2015 года, когда Минкультуры "уведомило господина Гордона Лэнктона о необходимости возврата на территорию России икон, вывезенных ранее для экспонирования на выставке "Из России с любовью" в своем частном Музее русских икон, который он открыл в 2006 году в городе Клинтон (США, штат Массачусетс)".

Музей икон в Клинтоне был основан Гордоном Лэнктоном в 2006 году. Обычно там экспонируется его собственная коллекция, насчитывающая более 400 икон.

Как стало известно ранее, Лэнктону МВД заочно предъявило обвинение по статье 190 УК РФ (Невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ). Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В деле о невозвращении в Россию культурных ценностей обвинение также предъявлено бывшему директору частного московского одноименного музея Елене Князевой.

Лэнктону и Князевой вменяется вывоз из РФ 16 икон для экспонирования с октября 2009 года по октябрь 2014 года в США на выставке под названием "Из России с любовью", проходящей в частном одноименном музее в Клинтоне. По оценке экспертов, считает следствие, общая стоимость вывезенных икон составляет порядка 26 млн рублей.

Как уточнил источник, православные иконы, являющиеся культурной ценностью и достоянием народов России, были переданы во временное пользование столичному музею из частных коллекций для экспонирования в США.

Среди вывезенных икон - "Святой Николай", "Евангелист Матфей", "Образ иконостас", "Воскресение Христово", "Рождество Богородицы", "Спас Нерукотворный" и другие.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гордон Лэнктон, США, Минкультуры РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

Россияне отправили к "прямой линии" с Путиным свыше 1,5 млн вопросов

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоАдвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцам Подробнее

Петербурженка нашла в Ленинградской области окаменелости гигантского моллюска

Орешкин предупредил депутатов Госдумы о подготовке "непопулярных решений"

"Красотка на всю голову": не родись красивой

"Красотка на всю голову": не родись красивойВ российский прокат выходит жизнеутверждающая комедия про победу над комплексами Подробнее

Выставлявшиеся в музее Лэнктона иконы возвращены в Россию

Пожар на крыше Дома педагогической книги в Москве локализован

Десятилетний мальчик пропал в Тольятти

Родственник двух экс-президентов США лишился работы после нападения на бывшую жену

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru