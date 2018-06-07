Суд решит вопрос об аресте полковника дагестанского МВД по делу о даче взятки в $2 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве рассмотрит в четверг ходатайства следователя об аресте полковника МВД Магомеда Хизриева и его предполагаемых пособников, задержанных по подозрению в даче взятки в размере $2 млн, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Начальник ОРЧ собственной безопасности МВД Дагестана Хизриев и пятеро гражданских лиц были задержаны в Москве. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в даче взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в виде денежных средств в размере $2 млн за содействие в его назначении на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ. Общая сумма незаконного вознаграждения, утверждают в СК, составляла $6 млн.