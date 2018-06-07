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Выборы губернатора Красноярского края пройдут 9 сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на очередной сессии утвердили дату проведения голосования по выборам губернатора региона, сообщает пресс-служба краевого парламента в четверг.

"Выборы главы края пройдут в Единый день голосования - 9 сентября", - говорится в сообщении.

В настоящее время временно исполняющим обязанности губернатора края является Александр Усс, который был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным 29 сентября 2017 года. Это произошло после того, как президент принял отставку экс-губернатора края Виктора Толоконского.

До этого Усс 20 лет руководил краевым парламентом.

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Теги: Россия, Красноярский край
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