Полковник Захарченко попросил отменить обращение 9 млрд рублей в доход государства

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко обратилась в президиум Мосгорсуда с требованием отменить решение Никулинского суда об обращении в доход государства около 9 млрд рублей и недвижимости, принадлежащих экс-сотруднику МВД и его родственникам.

"Кассационная жалоба поступила в суд и в настоящее время изучается судьей, которая в установленный законом срок примет решение, рассматривать ее в президиуме или нет", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

В тоже время в пресс-службе Никулинского суда сообщили, что решение по ходатайству защиты, поступившему накануне в суд о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами, оставлено пока без движения.

Накануне адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что в Никулинский суд Москвы подано ходатайство о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества обвиняемого и его родственников в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Он пояснил, что по решению руководства Следственного комитета РФ 9 млрд рублей с сентября прошлого года уже не являются вещественными доказательствами по делу, тогда как уже после этого, в суде, представитель Генпрокуратуры утверждал, что данные денежные средства являются вещдоками и доказывают преступную деятельность Захарченко.