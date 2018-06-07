Полковник Захарченко попросил отменить обращение 9 млрд рублей в доход государства

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко обратилась в президиум Мосгорсуда с требованием отменить решение Никулинского суда об обращении в доход государства около 9 млрд рублей и недвижимости, принадлежащих экс-сотруднику МВД и его родственникам.
"Кассационная жалоба поступила в суд и в настоящее время изучается судьей, которая в установленный законом срок примет решение, рассматривать ее в президиуме или нет", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
В тоже время в пресс-службе Никулинского суда сообщили, что решение по ходатайству защиты, поступившему накануне в суд о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами, оставлено пока без движения.
Накануне адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что в Никулинский суд Москвы подано ходатайство о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества обвиняемого и его родственников в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Он пояснил, что по решению руководства Следственного комитета РФ 9 млрд рублей с сентября прошлого года уже не являются вещественными доказательствами по делу, тогда как уже после этого, в суде, представитель Генпрокуратуры утверждал, что данные денежные средства являются вещдоками и доказывают преступную деятельность Захарченко.
Миллиарды - государству
1 декабря 2017 года Никулинский суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Дмитрия Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.
Ответчиками по иску, кроме самого бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.
Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.