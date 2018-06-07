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Сокуров назвал невосполнимой потерей кончину Муратовой

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кире Муратовой не было и нет равных в мировом кино, ее кончина - невосполнимая потеря, считает режиссер Александр Сокуров.

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"Кира Георгиевна Муратова - лучшая из нас... Не было и нет ей равного в мировом кино. Идеальный режиссёр - художественный автор, великий человек. Потеря ни с чем не соизмеримая. Всегда любил ее, преклонялся перед ней", - сказал Сокуров "Интерфаксу" в четверг.

Муратова скончалась в среду вечером в Одессе на 84-м году жизни.

Известность Муратовой принесли уже ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971). Фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, "Настройщик" показывали на фестивале в Венеции.

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Теги: Кира Муратова, Александр Сокуров
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