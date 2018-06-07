В Екатеринбурге возбудили дело после смерти тяжелобольной женщины у больницы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины возле больницы.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что дело возбуждено по части 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, по информации СМИ, во вторник вечером прохожие обнаружили на входе на территорию городской больницы №23 лежащую на земле женщину, она была в сознании, а потом перестала подавать признаки жизни.

СМИ писали, что врачи скорой осмотрели женщину и уехали, а она осталась лежать на земле.

Прокуратура выяснила, что у женщины была онкология, и она долго лечилась, после прохождения медицинской процедуры вышла из больницы и ждала такси, когда ей стало плохо.