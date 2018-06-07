Прилепин спросил Путина о наступлениях ВСУ в Донбассе во время ЧМ-2018

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин во время "прямой линии" президента РФ Владимира Путина заявил, что у самопровозглашенной ДНР есть сведения о готовящихся наступлениях украинских военных в Донбассе во время ЧМ-2018.

В ответ на это Путин выразил надежду, что "до таких провокаций дело не дойдет",.

"Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - отметил он.

Вместе с тем Путин заявил, что Киев объявил блокаду своей территории и ведет обстрелы мирных жителей, в связи с этим президент РФ заявил о неспособности нынешнего руководства Украины решить проблему Донбасса.