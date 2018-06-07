Путин обещал подумать над законодательным закреплением профессии "блогер"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что подумает над вопросом законодательного закрепления профессии "блогер".

"Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее, то, наверное, об этом тоже можно поговорить. На самом деле, я думаю, что вы правы, потому что если это постоянная, по сути дела, работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом", - сказал Путин на вопрос блогера Натальи Красновой, когда в России "блогер станет полноценной профессией".

Президент заметил, что блогеры живут за счет рекламных денег. "Это у вас, судя по всему, хорошо получается. Так что признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь", - отметил президент.

Путин также пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram.