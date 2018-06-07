Путин обещал помощь по ипотеке семьям, которые завели четвертого и следующих детей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" обещал расширить социальную программу помощи по ипотеке семьям, которые заводят не только второго и третьего, но и четвертого, пятого и следующих детей.

Так Путин ответил на вопрос отца многодетной семьи из Иваново, который заявил, что узнал о возможности по закону получить ипотечную льготу - снизить ставку с 13% до 6%. Однако в банке ему сказали, что в случае рождения четвертого ребенка льгота не положена, по закону она предоставляется только за рождение 2-го или 3-го ребенка.

Путин в ответ заявил, что решение о расширении программы необходимо принять, хотя это "не порадует Минфин": мера будет стоить бюджету 9 млрд рублей.

Ранее Путин призвал направить не менее 3,4 трлн руб. на демографическое развитие страны за 6 лет. Также правительство продлило программу материнского капитала и разрешило тратить его на перекредитование ипотеки.