Собянин заявил о переселении 10 тыс. москвичей по программе реновации в 2018 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве начато проектирование и строительство жилых домов на 250 стартовых площадках по программе реновации, в этом году по ней будут переселены около 10 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин поблагодарил Путина за поддержку закона о реновации, который, по его словам, "действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичам".

Мэр отметил, что обеспечено финансирование первого этапа переселения.

В свою очередь Путин выразил надежду на сохранение темпов реновации жилья в Москве до 2024 года.

"Это масштабный проект. Миллион человек почти должен быть вовлечен в программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено 400 млрд рублей", - сказал глава государства.

Программа реновации жилья в Москве была одобрена 1 августа прошлого года. Реновация коснется около миллиона москвичей, проживающих в более чем 5 100 домах.