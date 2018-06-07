Нижегородец отсудил 70 тысяч рублей за сломанный позвоночник в отделении полиции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода обязал Министерство внутренних дел России выплатить компенсацию местному жителю, которого покалечили полицейские, добиваясь признания в краже.

Межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток" сообщает в четверг, что накануне суд частично удовлетворил иск потерпевшего Александра Дмитриева.

"Судья частично удовлетворил исковые требования к МВД России, присудив потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей из заявленных 2 млн. Юристы будут обжаловать решение суда в части размера присужденной компенсации", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, события развернулись в марте 2011 года. Полицейские задержали Дмитриева по подозрению в краже. Признания они добивались силой. Впоследствии судмедэксперты зафиксировали у пострадавшего перелом позвоночника, ушиб и другие травмы, которые привели к получению им инвалидности второй группы.

Ранее сообщалось, что в апреле 2012 года Советский районный суд Нижнего Новгорода частично удовлетворил исковое заявление Дмитриева о компенсации морального вреда за незаконное задержание, присудив ему 6 тыс. рублей из заявленных 30 тыс. рублей.

В 2014 году Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывших оперуполномоченных к пяти годам колонии общего режима каждого. Однако суд апелляционной инстанции отменил ранее принятое решение из-за технических ошибок и освободил обвиняемых в зале суда, отправив под домашний арест.

Через три года дело было вновь рассмотрено, и Советский райсуд повторно признал экс-полицейских виновными по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств) и вновь назначил по пять лет колонии общего режима каждому.

В марте 2018 года также сообщалось, что райсуд Нижнего Новгорода не мог в течение пяти месяцев рассмотреть иск потерпевшего к МВД РФ о компенсации морального вреда, поскольку не мог найти колонию, где отбывали наказание экс-сотрудники правоохранительных органов. Правозащитники отмечали, что в практике это первый подобный случай.

Позднее бывшие оперуполномоченные были найдены в колониях Кировской и Свердловской областей.